Новые кроссовки Gucci за 820 евро раскритиковали в сети

Издание HighSnobiety опубликовало в своем Instagram фото новой модели кроссовок Gucci Apollo, цена пары составит 820 евро.

Издание сопроводило фотографию комментарием, что кроссовки гарантируют, что тебя заметят на следующей Неделе моды. Однако подписчики раскритиковали украшенную крупного размера логотипом бренда и читаемыми издалека надписями Gucci обувь, назвав ее «мусорной» (trash), «уродливой» (ugly) и «тупой» (stoopid). Один из комментаторов написал по-русски, что модель — ***** (ерунда, бесполезная вещь). Тем не менее фото за два часа после публикации собрало свыше 600 лайков.

Guaranteed to get you spotted at the next fashion week. The Gucci Apollo sneakers are available for pre-order now at @barneysny. A post shared by Highsnobiety Sneakers #HSKicks (@highsnobietysneakers) on Sep 18, 2017 at 1:56am PDT

Модель Gucci Apollo была впервые представлена во время показа круизной коллекции бренда 2018 года, однако тогда обувь была лишена графических элементов в дизайне.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.