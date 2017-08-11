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Gucci предложил подкрутить ресницы инновационной спиралевидной щеточкой

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Косметическое подразделение итальянского модного дома Gucci представило инновационную тушь для ресниц Intense Volume Mascara. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 11 августа.

Новое средство снабжено инновационной спиралевидной щеточкой, позволяющей подкручивать ресницы. Тушь представлена в чернильно-черном цвете Ink-Black. Лицом новинки стала модель Лина Хосс (Lina Hoss), рекламную кампанию, разработанную арт-директором марки Кристофером Симмондсом (Christopher Simmonds) сняла фотограф Петра Коллинз (Petra Collins). В России тушь появится в продаже в сентябре по цене 3270 рублей.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

В начале августа 2017 года издание Business of Fashion поставило марку на первую строчку рейтинга самых продаваемых брендов. Такой успех эксперты связывают с тем, что компания активно привлекает к своей продукции миллениалов: например, использует для продвижения digital-каналы и мемы.

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