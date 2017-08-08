Gucci нашел себе место в ЦУМе

В Московском ЦУМе открылось два корнера Gucci. В том, что расположен на первом этаже, продаются аксессуары, а на втором — мужская обувь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте универмага.

В оформлении магазинов использован формат, опробованный во флагманском бутике в Милане: массивные поверхности с элементами из металла сочетаются с яркими кожаными креслами и бархатными пуфами. Для презентации моделей используются специальное механическое оборудование.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

В начале августа 2017 года издание Business of Fashion поставило марку на первую строчку рейтинга самых продаваемых брендов. Такой успех эксперты связывают с тем, что компания активно привлекает к своей продукции миллениалов: например, использует для продвижения digital-каналы и мемы. Среди вещей, которые пользуются большим спросом у поклонников марки оказались шлепанцы с цветочным принтом, кожаный ремень с фирменным логотипом и шелковое платье с белыми манжетами.