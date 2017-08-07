Создавший «тапки из козла» бренд стал самым продаваемым в мире

Издание Business of Fashion представило квартальный рейтинг популярности мировых брендов. На первом месте оказался итальянский модный дом Gucci. Такой успех эксперты связывают с тем, что компания активно привлекает к своей продукции миллениалов: например, использует для продвижения digital-каналы и мемы.

Среди самых продаваемых товаров марки оказались шлепанцы с цветочным принтом, кожаный ремень с фирменным логотипом и шелковое платье с белыми манжетами.

На втором месте в рейтинге — марка Yezzy, которую совместно с adidas развивает репер Канье Уэстом, а третью и четвертую позиции занимают проекты грузинского дизайнера Демны Гвасалии: Balenciaga и Vetements. В середине списка стоит марка Givenchy, за ней идут Valentino, Y-3, Prada, Nike. На последнем месте оказалась марка Fendi, с которой сотрудничает креативный директор Chanel Карл Лагерфельд.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. Осенью 2016 года марка выпустил новую модель домашних тапочек. Обувь входит в коллекцию Horsebit и выполнена из козьей шкуры.