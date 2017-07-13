Gucci переключился на диваны и сахарницы

Итальянский дом Gucci объявил об открытии нового направления производства — Gucci Décor. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает Harper’s Bazaar.

Креативный директор модного дома Александро Микеле занялся разработкой принтов для предметов интерьера и декора: диванов, ширм, подушек, подсвечников, сахарниц и других вещей. В дебютной коллекции Gucci Décor выпустит флорентийский фарфор, свечи с авторскими ароматами, стулья, обои и другие предметы интерьера и декора.

Изображение: Gucci 1 /4

Коллекция поступит в продажу в сентябре. Она будет представлена в фирменных бутиках и в интернете.

Gucci — итальянский модный дом, который был основан в 1921 году Гуччо Гуччи. Бренд специализируется на выпуске одежды, аксессуаров, парфюмерии и текстиля.

В конце мая 2017 года марка пополнила коллекцию Dionysus, которая была посвящена древнегреческому богу виноделия и оргий Дионису. В нее вошла новая модель сумки. Она выполнена из замши и украшена головой тигра. В сумке есть внутреннее отделение, которое закрывается на молнию, и внешний карман.