Креативный директор Gucci занялся парфюмерией

Итальянский модный дом Gucci представил первый аромат, дизайном флакона для которого занимался креативный директор бренда Алессандро Микеле. Об этом сообщает Highsnobiety. Парфюм получил название Dubbed Bloom, в нем присутствуют ноты жасмина, туберозы и китайской жимолости.

Флакон розового цвета упакован в коробку, расписанную цветами. Ожидается, что в продажу аромат поступит в конце лета. Предзаказ на новинку можно оформить с 3 мая.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле. В середине ноября он был удостоен международной премии в области дизайна International Designer Award.