Gucci посвятил коллекцию одежды Дональду Даку

Итальянский модный дом Gucci представил новую капсульную коллекцию. Как сообщает Luxurylaunches, вещи посвящены мультипликационному герою Дональду Даку.

В линейку вошли толстовки, футболки и куртки. Они будут продаваться совместно с основной коллекцией марки. Цены начинаются от 990 долларов.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле. В середине ноября он был удостоен международной премии в области дизайна International Designer Award.

Дональд Дак — селезень, герой мультфильмов студии Walt Disney. Впервые на экране персонаж появился в 1934 году в короткометражке «Маленькая мудрая курочка». В 2005 году на Аллее Славы в Голливуде была заложена именная звезда Дональда Дака.