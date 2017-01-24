Gucci сделал модель-трансгендера героем секретного проекта

Итальянский модный дом Gucci объявил о запуске нового проекта. Как сообщает WWD, его название и концепция пока держатся в секрете. Известен только хештэг, сопровождающий кампанию — #InBloom.

Главными героями нового проекта станут модель-трансгендер Хари Неф, также в нем примут участие американская актриса Дакота Джонсон и художница Петра Коллинз.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле. В середине ноября он был удостоен международной премии в области дизайна International Designer Award.