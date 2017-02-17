Греция запретила Gucci проводить модный показ в Афинском акрополе

Министерство культуры Греции ответило отказом на запрос модного дома Gucci о возможности провести подиумный показ в Афинском акрополе, являющемся памятником всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает портал Artnet.

«Уникальная культурная природа памятников Акрополя является неподходящим местом для проведения мероприятий такого рода», — заявили в Центральном археологическом совете Греции (KAS).

«Парфенон — важный памятник и универсальный символ, который мы, греки, должны охранять», — добавила министр культуры Лидия Кониорду.

Представители Gucci собирались провести 15-минутное шоу в Акрополе в июне этого года. Предполагалось, что подиум будет соединять Парфенон и расположенный к северу от него храм Эрехтейон.

В 2016 году модному дому удалось провести показ в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, традиционном месте коронации и захоронения британских монархов.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи. В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.