Перед архитектурным памятником Ле Корбюзье в Москве появится 58-метровая башня

В охранной зоне здания Центросоюза в Москве, построенного по проекту швейцарского архитектора Ле Корбюзье, может появиться 58-метровый бизнес-центр. Об этом сообщается на сайте движения «Архнадзор» в четверг, 2 февраля.

Постройка признана одним из важнейших архитектурных памятников в стиле модернизма. Здание было возведено на Мясницкой улице в 1928 году.

Президент Фонда Ле Корбюзье в Париже Антуан Пикон обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и министру культуры России Владимиру Мединскому с призывом не допустить сокращения охранной зоны дома Центросоюза. Строительство небоскреба вплотную к зданию может существенно снизить культурную ценность участка.

Здание Центросоюза является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это может произойти при условии, что российская сторона приложит необходимые усилия по повышению охранного статуса памятника до федерального. В настоящее время постройка является памятником архитектуры местного значения.