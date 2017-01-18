Названы кураторы архитектурной биеннале в Венеции

Курировать выставку Архитектурной биеннале в Венеции в 2018 году будут соосновательницы ирландского бюро Grafton Architects Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара, сообщает The Art Newspaper.

«Ивонн Фаррелл и Шелли Макнамара обратятся к теме архитектуры как инструмента гражданского общества, но с точки зрения качества публичного и частного пространства, городского пространства, территории и ландшафта как основных принципов архитектуры. Кураторы, работы которых отличает утонченность, также известны давней преподавательской деятельностью и способностью увлекать и восхищать новые поколения», — прокомментировал выбор глава совета биеннале Паоло Баратта.

Предыдущая венецианская архитектурная биеннале прошла с 28 мая по 27 ноября 2016 года. Темой выставки стал «Репортаж с фронта». Комиссаром русского павильона стал Семен Михайловский, ректор Академии художеств, а куратором — Сергей Кузнецов.

Главный приз международной архитектурной биеннале в Венеции — «Золотой лев». В 2016 году почетную награду получил бразилец Паулу Мендес да Роша. Впервые смотр состоялся в 1980 году.