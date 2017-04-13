Gucci вспомнил о негритянском андеграунде 1960-х

Итальянский дом Gucci представил новую предосеннюю кампанию, вдохновленную молодежной музыкальной модой 1960-х. Она получила название Soul Scene. В съемках приняли участие только чернокожие модели. Об этом сообщает Highsnobiety.

Фото: Gucci 1 /5

К работе над кампанией, проходившей в Лондоне, бренд привлек фотографа и режиссера Глена Лачфорда (Glen Luchford). По мнению представителей бренда, фотографии «стали своего рода экскурсией в мир английских молодежных вечеринок времен 1960-х». Главным вдохновением для образов стала субкультура так называемого «северного соула» (Northern Soul), широко распространившаяся в танцевальных клубах Великобритании в конце 1960-х. Помимо этого были использованы мотивы из творчества фотографа из Мали Малика Сидибе.

«Soul Scene — яркое исследование самовыражения мужчин и женщин, которые бросают вызов общественным правилам посредством искусства и танца», — прокомментировал свою работу Лачфорд.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

