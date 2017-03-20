Gucci придумал собственные мемы

Итальянский модный дом Gucci представил собственную коллекцию мемов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает Luxurydaily. Таким образом марка проиллюстрировала рекламную кампанию по продвижению фирменных часов.

Снимки аксессуаров сопровождались хэштегом #TFWGucci (That Feeling When – «то чувство, когда). Например, грустная девушка с рюкзаком и часами итальянского бренда с подписью «Когда у тебя появились новые часы, но нет друзей, чтобы ими похвастаться» или недовольная дама с подписью «Когда он купил тебе цветы вместо часов Gucci».

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле. В середине ноября он был удостоен международной премии в области дизайна International Designer Award.