Gucci отобрал чернокожих моделей для секретного проекта

Итальянский модный дом Gucci провел кастинг нескольких чернокожих моделей. Они примут участие в новой рекламной кампании бренда, детали которой держатся в строгом секрете. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Съемки проходили в Лондоне, а подбором кандидатур занималось агентство Midland Agency, которое специализируется на моделях с нестандартной внешностью.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле. В середине ноября он был удостоен международной премии в области дизайна International Designer Award.