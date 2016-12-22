Gucci украсил толстовку за 2200 долларов пылающей кошкой

Креативный директор итальянского модного дома Gucci Алессандро Микеле создал капсульную коллекцию для люксового ретейлера Dover Street Market. Об этом сообщает Highsnobiety.

В коллекцию вошли толстовка, украшенная изображением кошки в языках пламени и надписью l'aveugle par amour («слепая любовь»), и джинсовая куртка с вышитыми на спине пекинесами и римскими цифрами XXV. Число 25, как считает Микеле, является для него счастливым.

Фото: Gucci

Вещи поступят в продажу 14 января в магазинах Dover Street Market в Лондоне, Нью-Йорке и Пекине. Цена толстовки — 2200 долларов, куртка обойдется в 3300 долларов.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле.

Dover Street Market — мультибрендовый ретейлер, первый бутик которого был открыт в Лондоне основательницей бренда Comme des Garçons дизайнером Рей Кавакубо. В настоящее время магазины работают в Великобритании, Японии, Китае и США.