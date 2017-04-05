Gucci устроит модный показ в палаццо Питти

Итальянский дом моды Gucci устроит показ новой круизной коллекции одежды во Флоренции. Дефиле пройдет в конце мая в Палатинской галерее в палаццо Питти. Подобное мероприятие проводится там впервые. Об этом сообщает WWD.

Грядущая презентация станет частью совместного проекта Gucci с галереей Уффици и властями Флоренции. Модный дом планирует выделить порядка 2 миллионов евро на восстановление садов Боболи — достопримечательности, развитие которой курируют представители Палатинской галереи.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле. В середине ноября он был удостоен международной премии в области дизайна International Designer Award.

В прошлый раз Gucci провел показ круизной коллекции Вестминстерском аббатстве в Лондоне.