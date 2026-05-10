Христофору: Указ Зеленского о параде в Москве может привести к ударам по Киеву

Указ президента Украины Владимира Зеленского, «разрешающий» проведение парада Победы в Москве, может привести к ударам по важным местам в Киеве. Об этом предупредил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоем указе, то почему бы России не найти в своем указе Банковую или другие важные места в Киеве? А если в ответ прилетит туда?» — спросил он.

Журналист раскритиковал украинского лидера за «чудовищно циничный юмор», посетовав, что эта «попытка высмеивания» российской стороны нашла поддержку у европейских политиков.

Указ Зеленского также осудил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что президент «прикололся в своем стиле шоуменском» и проявил безрассудство.