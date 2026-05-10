Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:12, 10 мая 2026Мир

Зеленского предупредили о последствиях указа о параде в Москве

Христофору: Указ Зеленского о параде в Москве может привести к ударам по Киеву
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefano Costantino / Globallookpress.com

Указ президента Украины Владимира Зеленского, «разрешающий» проведение парада Победы в Москве, может привести к ударам по важным местам в Киеве. Об этом предупредил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский, ты что делаешь? Если у тебя есть координаты Красной площади в твоем указе, то почему бы России не найти в своем указе Банковую или другие важные места в Киеве? А если в ответ прилетит туда?» — спросил он.

Журналист раскритиковал украинского лидера за «чудовищно циничный юмор», посетовав, что эта «попытка высмеивания» российской стороны нашла поддержку у европейских политиков.

Указ Зеленского также осудил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он отметил, что президент «прикололся в своем стиле шоуменском» и проявил безрассудство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о встрече с Зеленским. Где и при каких условиях может пройти саммит?

    В Европе испугались новых планов Трампа на НАТО

    Россиянам назвали эффективный способ накопить деньги

    Китай заинтересовался действиями США в Иране перед встречей Трампа и Си Цзиньпина

    Зеленского предупредили о последствиях указа о параде в Москве

    Аналитик заявил о провале миссии Запада после парада Победы в Москве

    Названо основное оружие Ирана в Ормузском проливе

    Украинские хакеры стали уничтожать данные россиян

    В России назвали сферы с зарплатами выше миллиона рублей

    В Германии раскрыли тайное желание Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok