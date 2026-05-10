На Украине осудили указ Зеленского о параде в Москве

Соскин раскритиковал Зеленского за «разрешивший» парад в Москве указ

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, «разрешивший» проведение парада Победы в Москве. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Зеленский издал отдельный указ — по сути, прикололся в своем стиле шоуменском. Совершенно непонятно, что он хотел этим показать. Ну. Это свидетельство какого-то безрассудства», — сказал он.

По его мнению, Зеленский никак не мог повлиять на проведение парада в Москве.

Ранее указ украинского президента подверг критике ирландский журналист Чей Боуз. «Микрофюрер в Киеве издал "указ". Он говорит, что "разрешает" парад в Москве завтра. Какой же жалкий маленький человечек», — написал он.