01:42, 10 мая 2026

На Украине осудили указ Зеленского о параде в Москве

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, «разрешивший» проведение парада Победы в Москве. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Зеленский издал отдельный указ — по сути, прикололся в своем стиле шоуменском. Совершенно непонятно, что он хотел этим показать. Ну. Это свидетельство какого-то безрассудства», — сказал он.

По его мнению, Зеленский никак не мог повлиять на проведение парада в Москве.

Ранее указ украинского президента подверг критике ирландский журналист Чей Боуз. «Микрофюрер в Киеве издал "указ". Он говорит, что "разрешает" парад в Москве завтра. Какой же жалкий маленький человечек», — написал он.

