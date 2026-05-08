Боуз: Публикуя указ о параде Победы в Москве, Зеленский выглядит жалко

Украинский президент Владимир Зеленский, публикуя указ, «позволяющий» провести парад Победы в Москве, выглядит жалким, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

«Микрофюрер в Киеве издал "указ". Он говорит, что "разрешает" парад в Москве завтра. Какой же жалкий маленький человечек», — написал он.

Ранее в Кремле заявили, что России не требуется ничье разрешение, для того чтобы провести парад Победы в Москве. Также в администрации президента РФ добавили, что изменений по формату проведения парада в столице нет.