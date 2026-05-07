В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы в Москве

Песков: Изменений по формату проведения парада Победы в Москве нет

Парад Победы в Москве 9 мая состоится. В этом заверил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого приводит «Интерфакс».

По словам представителя Кремля, изменений по формату проведения парада на Красной площади нет. На этот счет было достаточно детальное сообщение министерства обороны две недели назад. С тех пор ничего не изменилось, — сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Песков также сообщил, что в России акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Очный формат предусмотрен в ряде других стран, где к мероприятию проявляют интерес.