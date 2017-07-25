Gucci отправил моделей по «Звездному пути»

Видео: GUCCI / YouTube

Итальянский модный дом Gucci начал рекламную кампанию сезона осень-зима-2017. В официальном канале дома на YouTube опубликован первый видеоклип, снятый по мотивам фантастического телесериала Star Trek («Звездный путь» или «Стартрек» в русскоязычной версии).

Модели загримированы под инопланетян и героев сериала, а видеоряд обыгрывает характерные декорации 1960-х годов. Режиссер клипа — Глен Лачфорд. В качестве музыкального сопровождения использована тема Барри Грея и Вика Элмса из британского телесериала Space 1999 («Космос 1999»), выходившего с 1975 по 1977 год.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля. В начале июня 2017 года Gucci представил новую коллекцию дорожных аксессуаров: сумки, рюкзаки и кошельки с нашивками в виде марок и штампов авиапочты, НЛО и принтов из архивов модного дома.

«Стартрек» (Star Trek) — выходивший в 1966-69 годах телесериал и серия фантастических фильмов о космических приключениях команды корабля «Энтерпрайз». Последняя картина франшизы «Стартрек: Бесконечность» (Star Trek Beyond), снятая режиссером Джастином Лином, вышла в прокат в июле 2016 года.