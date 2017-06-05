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Gucci украсил сумки НЛО и радугой

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Итальянский модный дом Gucci представил новую дорожную коллекцию аксессуаров. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает Vogue.

В линейку вошли дорожные сумки, рюкзаки и кошельки. Они украшены нашивками в виде марок и штампов воздушной почты, НЛО с радугой и принтов из архивов модного дома. Модели уже появились в продаже и представлены на сайте марки.

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

В конце мая 2017 года марка пополнила коллекцию Dionysus, посвященную древнегреческому богу виноделия и оргий Дионису. В нее вошла новая модель сумки. Она выполнена из замши и украшена головой тигра. Согласно мифологии, именно на спине этого животного Дионис пересек реку Тигр. В сумке есть внутреннее отделение, закрывающееся на молнию и внешний карман.

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