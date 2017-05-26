Gucci посвятил сумку древнегреческому богу вина и оргий

Итальянский модный дом пополнил коллекцию Dionysus, посвященную древнегреческому богу виноделия и оргий Дионису. Об этом сообщает Luxurylaunches.

В коллекции появилась новая модель сумки. Она выполнена из замши и украшена головой тигра. Согласно мифологии, именно на спине этого животного Дионис пересек реку Тигр. В сумке есть внутреннее отделение, закрывающееся на молнию и внешний карман.

В продаже эти сумки появятся с осени, но сейчас уже доступны для предзаказа и обойдутся в 3,8 тысячи долларов.

Фото: Gucci 1 /3

Итальянский дом моды Gucci основан в 1921 году модельером Гуччо Гуччи (Guccio Gucci). В настоящее время компания специализируется на выпуске одежды, парфюмерии, аксессуаров и текстиля.

С января 2015 года пост креативного директора Gucci занимает модельер Алессандро Микеле. В середине ноября он был удостоен международной премии в области дизайна International Designer Award.