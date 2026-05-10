Аналитик заявил о провале миссии Запада после парада Победы в Москве

Парад Победы в Москве показал, что Западу не удалось запугать Россию. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

По его словам, прошедший праздник показал, что Россия действительно близка к завершению конфликта на Украине на своих условиях. Меркурис обратил внимание, что президент РФ Владимир Путин «заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что посещение иностранными лидерами парада Победы в Москве важно для России. При этом он обратил внимание, что официально Москва никого не приглашала.

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Владимир Путин и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.