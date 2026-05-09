В России раскрыли значение посещения иностранными лидерами парада Победы в Москве

Депутат Чепа назвал важным для РФ посещение иностранными лидерами парада Победы

Посещение иностранными лидерами парада Победы в Москве важно для России, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Конечно, это важно. Причем мы официально никого не приглашали. Приехали все сами. Для многих, особенно для СНГ, это очень знаменательный день, потому что все народы СССР в одинаковой степени принимали участие в этой войне. Все народы одинаково заслужили эту победу», — прокомментировал Чепа.

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин и главы иностранных делегаций возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Память советских воинов почтили лидер Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, лидер Узбекистана Шавкат Мерзиеев, глава Южной Осетии Алан Гаглоев, а также верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим и другие гости парада Победы.

Как сообщал помощник президента Юрий Ушаков, Россия в 2026 году не рассылала специальные приглашения иностранным гостям на парад Победы.

