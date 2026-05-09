Парад в честь Дня Победы на Красной площади в Москве завершился

Военный парад в честь 81-й годовщины Победы завершился в Москве

Парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве. Прямую трансляцию парада можно было смотреть на «Ленте.ру».

Военный парад закончился пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо в цвета флага России.

В начале парада почетный караул традиционно внес на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни «Священная война». Затем министр обороны России Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал-полковник Андрей Мордвичев совершили объезд и поприветствовали построившиеся на площади парадные расчеты.

После этого расчеты прошли пешим строем по брусчатке Красной площади. Также была продемонстрирована работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на параде Победы назвал начало Великой Отечественной войны одним из самых скорбных событий в истории России.