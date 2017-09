Немцы объявили о готовности к Трампокалипсису

Берлинская марка женской одежды Namilia выпустила лимитированную серию боди-свитшотов, украшенных надписью Ready For Trumpocalypse («Готова к Трампокалиписису»). Бренд опубликовал фотографию модели в своем Instagram.

Restock! Crystal embellished Trumpocalypse Sweater Body only available via shop.namilia.com link in bio 💎💎💎☠️☠️☠️ A post shared by NAMILIA (@_namilia_) on Sep 23, 2017 at 4:27pm PDT

Модель из трикотажа-джерси сочетает в себе черты боди и свитшота. Надпись выполнена стразами; на спине закреплены лямки, напоминающие элементы конструкции смирительной рубашки. На рукаве имеется вместительный карман. Застегивается одежда при помощи крючка внизу (так же, как и обычное женское боди). Цена модели — 235 евро, она доступна эксклюзивно в интернет-магазине бренда.

Бренд Namilia основан Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl) в Берлине в 2015 году. Дизайнеры познакомились во время учебы в Университете искусств Берлина (University of the Arts Berlin). Первая коллекция бренда My Pussy, My Choice вышла осенью 2015 года. Марка известна своей провокационностью: для декора платьев предыдущей коллекции дизайнеры использовали стилизованные пенисы.