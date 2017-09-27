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Немцы объявили о готовности к Трампокалипсису

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Берлинская марка женской одежды Namilia выпустила лимитированную серию боди-свитшотов, украшенных надписью Ready For Trumpocalypse («Готова к Трампокалиписису»). Бренд опубликовал фотографию модели в своем Instagram.

Модель из трикотажа-джерси сочетает в себе черты боди и свитшота. Надпись выполнена стразами; на спине закреплены лямки, напоминающие элементы конструкции смирительной рубашки. На рукаве имеется вместительный карман. Застегивается одежда при помощи крючка внизу (так же, как и обычное женское боди). Цена модели — 235 евро, она доступна эксклюзивно в интернет-магазине бренда.

Бренд Namilia основан Наном Ли (Nan Li) и Эмилией Пфоль (Emilia Pfohl) в Берлине в 2015 году. Дизайнеры познакомились во время учебы в Университете искусств Берлина (University of the Arts Berlin). Первая коллекция бренда My Pussy, My Choice вышла осенью 2015 года. Марка известна своей провокационностью: для декора платьев предыдущей коллекции дизайнеры использовали стилизованные пенисы.

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AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
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