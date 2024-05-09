Опубликованы кадры вторжения армии Израиля в Рафах

Появились кадры вторжения армии Израиля в Рафах сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры захода бронетанковых подразделений в Рафах на границе с Египтом.

На видео показано, как вооруженные бойцы перемещаются по сектору Газа. Также продемонстрирована работа военной техники.

Ранее президент США Джо Байден пообещал прекратить поставки Израилю при вторжении в Рафах. Также стало известно о попытке американского главы остановить операцию Израиля в Рафахе. Отмечается, что администрация президента на прошлой неделе приняла решение отложить поставку 3,5 тысячи бомб Израилю.