Байден: США прекратят поставки авиабомб Израилю при вторжении в Рафах

Президент США Джо Байден пообещал прекратить поставки Израилю при вторжении в Рафах. Его слова приводит CNN.

«Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах еще не зашли, я не стану поставлять им вооружения, которые они исторически использовали для того, чтобы разобраться с Рафахом, разобраться с городами», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, в таком случае Соединенные Штаты перестанут поставлять Израилю авиабомбы и артиллерийские снаряды, при этом продолжат передачу средств ПВО и других вооружений оборонительного характера.

Ранее израильские чиновники заявили, что решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке поставок оружия Армии обороны Израиля может сорвать переговоры об освобождении заложников с радикальным палестинским движением ХАМАС.

8 мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон приостанавливает поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю. Отмечается, что администрация Байдена пошла на это из-за наступления ЦАХАЛ в Рафахе.