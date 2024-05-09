Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:22, 9 мая 2024Мир

Байден пообещал прекратить поставки Израилю при вторжении в Рафах

Байден: США прекратят поставки авиабомб Израилю при вторжении в Рафах
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал прекратить поставки Израилю при вторжении в Рафах. Его слова приводит CNN.

«Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах еще не зашли, я не стану поставлять им вооружения, которые они исторически использовали для того, чтобы разобраться с Рафахом, разобраться с городами», — подчеркнул глава Белого дома.

По его словам, в таком случае Соединенные Штаты перестанут поставлять Израилю авиабомбы и артиллерийские снаряды, при этом продолжат передачу средств ПВО и других вооружений оборонительного характера.

Ранее израильские чиновники заявили, что решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке поставок оружия Армии обороны Израиля может сорвать переговоры об освобождении заложников с радикальным палестинским движением ХАМАС.

8 мая шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон приостанавливает поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю. Отмечается, что администрация Байдена пошла на это из-за наступления ЦАХАЛ в Рафахе.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Суровикина сняли на видео в самолете на фоне слухов о возвращении в Россию. Что об этом рассказали в его окружении?

      Умер саунд-продюсер альбомов Nirvana

      Москва отказалась приглашать на парад Победы послов недружественных стран

      Байден пообещал прекратить поставки Израилю при вторжении в Рафах

      В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

      Богатые россияне начали возвращать активы на родину

      В российском регионе запустили сирену ракетной опасности

      Анчелотти обновил собственный рекорд в Лиге чемпионов

      В Конгрессе заявили о запуске процедуры отстранения Майка Джонсона

      Россиянку оштрафовали за видео с Гитлером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше