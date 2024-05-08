Израиль предупредил США о последствиях приостановки поставок оружия ЦАХАЛ

Axios: приостановка поставок оружия США Израилю может сорвать переговоры с ХАМАС

Решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке поставок оружия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может сорвать переговоры об освобождении заложников с радикальным палестинским движением ХАМАС. О последствиях паузы Вашингтон предупредили высокопоставленные израильские чиновники, сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники.

По информации источников, Израиль расстроен не только приостановкой поставок, но и решением передать информацию в СМИ. Израильские чиновники также заявили своим американским коллегам, что они крайне обеспокоены выбором времени для этого шага, который поставит под угрозу усилия по достижению соглашения об освобождении заложников и временном прекращении огня.

«Израильские официальные лица заявили администрации Байдена, что ей необходимо оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль, и подтвердили, что они ожидают, что США будут продолжать поддерживать Израиль в его борьбе за победу над ХАМАС», — говорится в материале.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон приостанавливает поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю. Отмечается, что администрация Байдена пошла на это из-за наступления ЦАХАЛ в Рафахе.