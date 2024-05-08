Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 8 мая 2024Мир

Израиль предупредил США о последствиях приостановки поставок оружия ЦАХАЛ

Axios: приостановка поставок оружия США Израилю может сорвать переговоры с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Решение администрации президента США Джо Байдена о приостановке поставок оружия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) может сорвать переговоры об освобождении заложников с радикальным палестинским движением ХАМАС. О последствиях паузы Вашингтон предупредили высокопоставленные израильские чиновники, сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники.

По информации источников, Израиль расстроен не только приостановкой поставок, но и решением передать информацию в СМИ. Израильские чиновники также заявили своим американским коллегам, что они крайне обеспокоены выбором времени для этого шага, который поставит под угрозу усилия по достижению соглашения об освобождении заложников и временном прекращении огня.

«Израильские официальные лица заявили администрации Байдена, что ей необходимо оказывать давление на ХАМАС, а не на Израиль, и подтвердили, что они ожидают, что США будут продолжать поддерживать Израиль в его борьбе за победу над ХАМАС», — говорится в материале.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что Вашингтон приостанавливает поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю. Отмечается, что администрация Байдена пошла на это из-за наступления ЦАХАЛ в Рафахе.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Армения отказалась платить взнос в ОДКБ. Пашинян заявлял, что участие Еревана в организации заморожено

      Почти два миллиона москвичей сходили на субботники

      Врач раскрыла надежный способ профилактики деменции

      Захарова прокомментировала отказы россиянам во въезде в Мексику

      Жители Орска обратились к Путину из-за выплат после наводнения

      Google представила смартфон со встроенной нейросетью

      Эрдоган усомнился в эффективности мирных инициатив по Украине без участия России

      Психолог дала совет по поиску мотивации в жизни

      Россиянин неделю искал расчлененную им невесту вместе с волонтерами

      Кадыров потянул на себя внедорожник и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше