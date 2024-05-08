Шеф Пентагона подтвердил приостановку в поставках США боеприпасов Израилю

Reuters: шеф Пентагона подтвердил паузу в поставках боеприпасов Израилю

Президент США Джо Байден принял решение приостановить поставку боеприпасов большой грузоподъемности Израилю из-за наступления Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе. Информацию о паузе в поставках подтвердил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Reuters.

«Мы ясно дали понять с самого начала, что Израилю не следует начинать крупную атаку на Рафах, не учитывая и не защищая мирных жителей, находящихся в этом боевом пространстве. И снова, когда мы оценили ситуацию, мы приостановили одну партию боеприпасов большой грузоподъемности», — заявил шеф Пентагона.

По его словам, Вашингтон выступает против этой операции ЦАХАЛ. «Мы еще не приняли окончательного решения о том, как продолжить поставку [боеприпасов большой грузоподъемности]», — заключил он.

Ранее стало известно о попытке Байдена остановить операцию Израиля в Рафахе. Отмечается, что администрация президента на прошлой неделе приняла решение отложить поставку 3,5 тысячи бомб Израилю.