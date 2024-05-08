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09:30, 8 мая 2024Мир

Стало известно о попытке Байдена остановить операцию Израиля в Рафахе

NYT: Байден пытался остановить операцию Израиля, ограничив поставки боеприпасов
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Президент США Джо Байден пытался остановить операцию Израиля, ограничив поставки боеприпасов, которые страна хотела использовать в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, администрация Байдена на прошлой неделе приняла решение отложить поставку 3,5 тысячи бомб Израилю из опасений, что они будут использованы для проведения наземной операции в секторе Газа.

«Первоначально Байден занимал позицию, согласно которой Израиль не должен атаковать Рафах, не имея плана по эффективной минимизации потерь среди гражданского населения, но в последние недели Белый дом все чаще заявлял, что не верит в то, что такой план вообще возможен», — сообщил изданию чиновник на условиях анонимности.

NYT также сообщили, что Демократическая партия и Конгресс США призывали Байдена прекратить или хотя бы ограничить поставки вооружений, однако он отказывался делать это из-за поддержки позиции по уничтожению ХАМАС.

Ранее о приостановке США поставок боеприпасов Израилю писало издание Axios. Это стало первым случаем с момента вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября прошлого года и вызвало в израильском правительстве серьезную обеспокоенность.

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      Лина Пивоварова
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