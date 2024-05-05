США приостановили поставку боеприпасов Израилю впервые с нападения ХАМАС
США впервые после вторжения ХАМАС приостановили поставку боеприпасов ИзраилюСюжетВойна Израиля с ХАМАС
США приостановили поставку боеприпасов Израилю. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщает издание Axios.
О приостановке сообщили два израильских чиновника, отметившие, что это случилось на прошлой неделе. Приостановка стала первой с момента вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября прошешего года. В правительстве Израиля приостановка поставок вызвала серьезную обеспокоенность, пишет издание.
Ранее 5 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила о начале полномасштабного голода в секторе Газа из-за боевых действий Израиля.
19 апреля президент США Джо Байден сообщил, что может начать поставки оружия для Израиля на сумму более 1 миллиарда долларов.