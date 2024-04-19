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12:56, 19 апреля 2024Мир

Стало известно о планах Байдена предоставить Израилю дополнительное оружие

WSJ: Байден может начать поставки оружия для Израиля на сумму более $1 млрд

Фото: Ron Sachs / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден может начать поставки оружия для Израиля на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

Предполагаемые поставки оружия станут дополнением к предусмотренным в пакете военной помощи Израилю, которое на данный момент находится на рассмотрении в Конгрессе.

«Рассматриваемые сделки включают передачу 120-миллиметровых танковых боеприпасов на сумму 700 миллионов долларов, тактических транспортных средств на 500 миллионов долларов и 120-миллиметровых минометных снарядов на сумму менее 100 миллионов долларов», — рассказали изданию официальные лица США на условиях анонимности.

17 апреля Палата представителей Конгресса США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и страны Азии. В случае одобрения законопроекта Израиль получит 26,38 миллиарда долларов.

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      Лина Пивоварова
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