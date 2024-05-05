В ООН заявили о голоде в секторе Газа

В ООН сообщили о полномасштабном голоде в секторе Газа

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Синди Маккейн заявила о начале полномасштабного голода в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 5 мая сообщает ТАСС.

По данным организации, в северной части анклава уже начался полномасштабный голод, ситуация быстро ухудшается и на юге.

В северной части сектора Газа уже констатировали голод, в южной части ситуация также начала ухудшаться, рассказала Маккейн.

Она отметила, что голод возникает каждый раз, когда начинается крупномасштабный конфликт, переходящий в боевые действия.

Ранее 5 мая армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перекрыла КПП «Керем-Шалом» на юго-восточном участке границы с сектором Газа, через который проходят грузовики с гуманитарной помощью для жителей анклава.