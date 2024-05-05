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16:11, 5 мая 2024Мир

Израиль перекрыл КПП для проезда грузовиков с гуманитарной помощью Газе

ЦАХАЛ перекрыл КПП, через который проходят грузовики с гуманитарной помощью Газе

Фото: Oren Alon / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перекрыла КПП «Керем-Шалом» на юго-восточном участке границы с сектором Газа, через который проходят грузовики с гуманитарной помощью для жителей анклава. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба израильской армии.

«КПП "Керем-Шалом" в настоящее время закрыт для проезда грузовиков с гуманитарной помощью», — указали военные.

Ранее шиитские вооруженные группировки в Ираке заявили о ракетном обстреле порта Хайфы на севере Израиля. По словам боевиков, они продолжат атаковать объекты в Израиле в ответ на боевые действия в секторе Газа.

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      Виктория Кондратьева
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