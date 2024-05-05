Стало известно о ракетном обстреле Хайфы

Шиитские вооруженные группировки в Ираке заявили об обстреле Хайфы в Израиле

Шиитские вооруженные группировки в Ираке заявили о ракетном обстреле порта Хайфы на севере Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

«Продолжая нашу политику по сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Газе (...) бойцы Исламского сопротивления в Ираке нанесли удар крылатой ракетой "аль-Аркаб" по порту Хайфа, расположенному на наших оккупированных землях», — говорится в сообщении шиитских группировок, входящих в движение «Исламское сопротивление Ирака».

Кроме того, они добавили, что продолжат атаковать объекты в Израиле в ответ на боевые действия в секторе Газа.

В апреле отряды шиитов заявляли об атаке на аэропорт в Хайфе. Согласно заявлению, удар был нанесен ночью с помощью беспилотника.