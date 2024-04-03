Отряды шиитов заявили о своей атаке на израильский аэропорт

Шииты «Исламского сопротивления Ирака» заявили о своей атаке на аэропорт Хайфы

Вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» заявили о своей атаке на аэропорт города Хайфа на севере Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения в Telegram.

Согласно заявлению, удар был нанесен ночью с помощью беспилотника и стал ответом Израилю на потери среди палестинского гражданского населения.

На данный момент с израильской стороны не поступало сообщений об ударах по аэропорту.

Ранее Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с дипмиссией Ирана в Сирии. По данным источника иранского издания Tasnim, удар унес жизни шести человек.