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12:20, 3 апреля 2024Мир

Отряды шиитов заявили о своей атаке на израильский аэропорт

Шииты «Исламского сопротивления Ирака» заявили о своей атаке на аэропорт Хайфы

Фото: Oyoyoy / Wikimedia

Вооруженные отряды шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» заявили о своей атаке на аэропорт города Хайфа на севере Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление движения в Telegram.

Согласно заявлению, удар был нанесен ночью с помощью беспилотника и стал ответом Израилю на потери среди палестинского гражданского населения.

На данный момент с израильской стороны не поступало сообщений об ударах по аэропорту.

Ранее Израиль нанес авиационный удар по зданию рядом с дипмиссией Ирана в Сирии. По данным источника иранского издания Tasnim, удар унес жизни шести человек.

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      Елизавета Мытарева
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