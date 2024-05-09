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01:01, 9 мая 2024Экономика

Богатые россияне начали возвращать активы на родину

Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы на родину

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Богатые россияне начали возвращать активы на родину из-за угрозы их конфискации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух попавших под санкции российских миллиардеров.

По словам собеседников агентства, они вынуждены переводить бизнес в Россию и стараются не думать о его возможной национализации. Также они пытаются построить свою жизнь в РФ и не работать за рубежом.

Агентство отмечает, что большинство попавших под ограничения миллиардеров обналичили деньги и хранят их в неизвестных местах.

О согласовании послами стран ЕС процедуры изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине ранее сообщило агентство Reuters. Ожидается, что эта мера позволит собрать от двух до трех миллиардов евро на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца 2024 года. При этом предполагается, что 90 процентов собранных средств власти ЕС направят на закупки военной техники для Украины.

Евгений Силаев
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