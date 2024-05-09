Bloomberg: российские миллиардеры начали возвращать активы на родину

Богатые россияне начали возвращать активы на родину из-за угрозы их конфискации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на двух попавших под санкции российских миллиардеров.

По словам собеседников агентства, они вынуждены переводить бизнес в Россию и стараются не думать о его возможной национализации. Также они пытаются построить свою жизнь в РФ и не работать за рубежом.

Агентство отмечает, что большинство попавших под ограничения миллиардеров обналичили деньги и хранят их в неизвестных местах.

О согласовании послами стран ЕС процедуры изъятия доходов от реинвестирования российских активов для оказания военной помощи Украине ранее сообщило агентство Reuters. Ожидается, что эта мера позволит собрать от двух до трех миллиардов евро на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца 2024 года. При этом предполагается, что 90 процентов собранных средств власти ЕС направят на закупки военной техники для Украины.