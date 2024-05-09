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01:06, 9 мая 2024Россия

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Гусев: в Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — написал Гусев.

Ранее над Липецкой областью был замечен украинский беспилотный летательный аппарат. По данным Telegram-каналу Shot, беспилотник вылетел из Харьковской области. Изначально со стороны Украины вылетели два БПЛА, но один из них сбили над Белгородской областью.

Ранее сообщалось, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали локомотив, молоковоз и легковую машину под Белгородом. Кроме того, Украина сбросила боеприпасы с дронов на «ГАЗели», перевозившие сотрудников сельхозпредприятия, в результате ранения получили 42 человека.

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      Марина Совина
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