Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область резко выросло

Минздрав России сообщил о 42 пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали 42 человека. О резком росте пострадавших сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Ранее число пострадавших оценивалось в 35 человек.

«По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения, среди них трое детей», — сказал он.

По словам Кузнецова, 32 из них, госпитализированы, еще 10 человек получили амбулаторно медпомощь. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об атаке ВСУ по гражданским автомобилям в Белгородской области стало известно ранее 6 мая. Беспилотники атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе региона. Известно, что автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье».