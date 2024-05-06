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13:41, 6 мая 2024Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область резко выросло

Минздрав России сообщил о 42 пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадали 42 человека. О резком росте пострадавших сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, пишет РИА Новости.

Ранее число пострадавших оценивалось в 35 человек.

«По оперативным данным, в результате атаки украинских националистов с применением дронов в Белгородской области 42 человека получили ранения, среди них трое детей», — сказал он.

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По словам Кузнецова, 32 из них, госпитализированы, еще 10 человек получили амбулаторно медпомощь. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Об атаке ВСУ по гражданским автомобилям в Белгородской области стало известно ранее 6 мая. Беспилотники атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе региона. Известно, что автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье».

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      Никита Абрамов
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