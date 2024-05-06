ВСУ ударили по автобусам с россиянами, ехавшими на работу. Погибли семь человек, десятки ранены

Гладков: в результате удара ВСУ в районе Березовки пострадали 35 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по гражданским автомобилям в Белгородской области. Беспилотники атаковали два автобуса и один легковой автомобиль в районе села Березовка в Борисовском районе региона.

Известно, что автомобили перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белгорье». В результате семь человек погибли и более 30 пострадали.

В Следственном комитете (СК) России отметили, что будут расследовать факт атаки вооруженных формирований Украины на территории Белгородской области, в результате которой есть погибшие и пострадавшие.

В ведомстве намерены установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Губернатор региона рассказал о состоянии пострадавших

По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами, заявил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Как отметил глава Белгородской области, пострадавшие с осколочными ранениями разной степени тяжести бригадами скорой помощи доставлены в медицинские учреждения региона. Им всем оказывается необходимая помощь. При этом один мужчина находится в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости, в настоящий момент проводится операция.

Гладков также выразил соболезнования родственникам погибших. «К большому сожалению, в результате взрыва шесть человек скончались на месте от полученных травм. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших жителей», — написал он после происшествия.

Появилось фото с места удара дронов-камикадзе

Губернатор Белгородской области опубликовал фото с места удара дронов-камикадзе по двум «ГАЗелям», которые везли сотрудников предприятия на работу. На снимке видно заднюю часть одного из автобусов. У транспортного средства нет стекол и повреждена крыша.

Один из дронов со взрывчаткой, который участвовал в атаке на Белгородскую область, упал на территории свинокомплекса «Агро-Белогорье». Аппарат не разорвался, специалисты забрали его на экспертизу.

Гладков предложил защитить объекты при помощи РЭБ

Во время совещания правительства Гладков заявил, что «враги изменили тактику, уже массированно начинают бить по мирным жителям».

Усиление мер, которые мы вынесем на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов, по порядку обеспечения защиты, например, РЭБом, по передвижению вдоль границы на особо опасных направлениях. Мы должны сформировать четкие рекомендации хозяйствующим субъектам Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Ранее украинский дрон-камикадзе ВСУ атаковал «КамАЗ» с водителем в поле возле села Кукуевка Валуйского городского округа Белгородской области. Известно, что водитель не пострадал, но машина загорелась.

