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09:29, 6 мая 2024Россия

Появилось фото с места удара беспилотников по автобусам в Белгородской области

Гладков показал фото с места удара БПЛА по автобусам в Белгородской области

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Появилось фото с места удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по автобусам в Борисовском районе Белгородской области. Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков показал снимок в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в результате атаки пострадали 35 человек, среди них двое детей. Еще шестерых граждан, по данным Гладкова, спасти не удалось.

Белгородский губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим начали оказывать помощь медики. «На месте работают все оперативные службы. Информация уточняется», — написал он.

4 мая сообщалось, что украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью. Сведений о пострадавших тогда не поступало. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния до цели.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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