Беспилотник ВСУ сбили в небе над Россией

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был перехвачен около 17:30 по московскому времени. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Уничтоженный беспилотник относится к типу дронов самолетного типа, подчеркнули в оборонном ведомстве. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния до цели.

4 мая в Белгороде была объявлена воздушная тревога. Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил о раздавшемся в городе взрыве, в результате которого пострадали пять человек.