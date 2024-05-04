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19:31, 4 мая 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбили в небе над Россией

Украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был перехвачен около 17:30 по московскому времени. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны.

Уничтоженный беспилотник относится к типу дронов самолетного типа, подчеркнули в оборонном ведомстве. Такие аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния до цели.

4 мая в Белгороде была объявлена воздушная тревога. Позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил о раздавшемся в городе взрыве, в результате которого пострадали пять человек.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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