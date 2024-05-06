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10:51, 6 мая 2024Россия

Губернатор предложил защищать заводы в Белгородской области системой РЭБ

Губернатор Гладков предложил защищать белгородские заводы системой РЭБ

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Заводы и агропромышленные комплексы Белгородской области следует защитить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). С таким предложением выступил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков, передает РБК.

Глава подчеркнул, что данная инициатива будет вынесена на рассмотрение оперативного штаба по защите промышленных объектов, агропромышленных комплексов. «Мы должны сформировать четкие рекомендации хозяйствующим субъектам», — призвал Гладков.

6 мая стало известно, что дроны атаковали «ГАЗель» с сотрудниками одного из крупнейших производителей свинины в России ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе Белгородской области.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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