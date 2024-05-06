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09:17, 6 мая 2024Россия

Шесть человек погибли и более 30 пострадали при атаке ВСУ на регион России

Оперштаб: 6 человек погибли при атаке дронов ВСУ по авто в Белгородской области

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Шесть человек погибли, более 30 пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников на машины в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб российского региона в Telegram-канале.

По его данным, украинские дроны атаковали автомобили в Борисовском районе региона. Транспортные средства перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белгорье».

Точных данных о пострадавших не приводится. Подробности о случившемся выясняются.

В апреле дрон-камикадзе ВСУ атаковал «КамАЗ» в поле возле села Кукуевка Валуйского городского округа Белгородской области. В результате взрыва водитель не пострадал, однако машина загорелась.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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