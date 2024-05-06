Белгородский губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на автобусы с людьми

Белгородский губернатор Гладков: при атаке ВСУ на автобусы пострадали 35 человек

При атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автобусы с людьми в Борисовском районе Белгородской области пострадали 35 человек. Подробности об ударе раскрыл губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали 35 человек, из них двое детей с поверхностными травмами. Мужчина в тяжелом состоянии с проникающим ранением брюшной полости в настоящий момент проводится операция», — сообщил губернатор.

Гладков уточнил, что дроны ВСУ атаковали две «ГАЗели», которые везли сотрудников предприятия на работу, а также легковой автомобиль. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, на месте работают оперативные службы.

Украина ударила по Белгородской области утром в понедельник, 6 мая. Жертвами атаки дронов по транспортным средствам стали шесть человек. Предварительно, автобусы перевозили сотрудников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белгорье».