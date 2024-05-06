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10:50, 6 мая 2024Россия

Число жертв атаки дронов ВСУ на автобусы в Белгородской области возросло

Число жертв атаки дронов ВСУ на автобусы в Белгородской области возросло до семи

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

До семи возросло число жертв атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на микроавтобусы и легковой автомобиль в Белгородской области. Об этом сообщила группа компаний «Агро-Белогорье», передает ТАСС.

Ранее сообщалось о шести жертвах атаки ВСУ. Также губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что пострадали 35 человек, двое из которых — дети.

По информации компании, жертвами атаки стали работники свинокомплексов Грайворонского и Борисовского районов Белгородской области. Информацию о пострадавших там пообещали уточнить.

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      Анастасия Шейкина
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