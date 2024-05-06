Рядом с местом атаки ВСУ на автобус под Белгородом нашли еще один беспилотник

Mash: дрон со взрывчаткой нашли на территории свинокомплекса под Белгородом

Один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Белгородскую область утром 6 мая, упал на территории свинокомплекса «Агро-Белогорье». Об этом пишет Mash Telegram.

Как стало известно, на беспилотнике нашли взрывчатку, однако летательный аппарат не сдетонировал. Специалисты забрали его на экспертизу.

Канал также опубликовал фотографию, на которой, предположительно, изображен найденный беспилотник. На нем видно аппарат в длину около метра, который лежит между стенами.

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали автобусы, перевозившие работников свинокомплекса группы компаний «Агро-Белогорье», а также легковой автомобиль. Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 35 человек, в том числе двое детей. Еще шесть местных жителей спасти не смогли.