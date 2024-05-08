Стало известно о появлении украинского беспилотника над регионом России

Shot: над Липецкой областью замечен украинский беспилотник

Над Липецкой областью замечен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

Как сообщило издание, беспилотник вылетел из Харьковской области. Изначально со стороны Украины вылетели два БПЛА, но, по данным Shot, один из них сбили над Белгородской областью.

Глава Липецкой области Игорь Артамонов объявлял в регионе воздушную опасность.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе ударили по селу в Белгородской области.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о возможности создать на территории Украины непреодолимую для средств поражения «санитарную зону». Он указал, что эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам.